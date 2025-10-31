Фестиваль православной молодежи прошел в Подмосковье

В Николо-Берлюковской пустыни Балашихинской епархии прошел Сергиевский молодежный фестиваль. Фестиваль открылся молебном в Троицком соборе, который провел настоятель обители игумен Евмений (Лагутин) вместе с представителями духовенства и ответственными за работу с молодежью.

«Сотрудничество с РПЦ позволяет объединить усилия для воспитания молодых людей, помогая им сформировать твердые духовные и нравственные ориентиры в современном мире. В этом году в рамках этого сотрудничества мы уже провели День православной молодежи Московской области, Троицкий, Успенский, Сергиевский молодежные фестивали. В ноябре планируем организовать еще один, приуроченный ко Дню народного единства. Общий охват мероприятий составит порядка тысячи человек», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Игумен отметил, что пустынь продолжает многовековые монашеские традиции и помогает молодежи почувствовать живое дыхание православной веры. Он подчеркнул, что такие встречи способствуют духовному укреплению и помогают передавать детям пример православной жизни.

Фестиваль стал местом общения и обмена опытом для православной молодежи Подмосковья. По словам председателя Комиссии Общественной палаты региона по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей священника Алексия Ильина, цель мероприятия — объединить молодых людей, помочь им найти единомышленников и создать пространство живого общения. Он отметил, что в эпоху цифровых технологий важно учить молодежь осознанно взаимодействовать с информационным пространством.

Главной темой фестиваля стали «Информация и информационные технологии в современном мире. Православный взгляд». В образовательной части выступили иерей Димитрий Нестеров и преподаватель Российского православного университета Андрей Руденко. Завершился фестиваль экскурсией по Николо-Берлюковской пустыни и мастер-классом по росписи шопперов.