Фестиваль православной культуры прошел в Серпухове

Серпухов стал площадкой для выездного XI фестиваля православной культуры «София». Мероприятие организовали Благотворительный фонд возрождения традиций малых городов, приход храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

В рамках фестиваля прошел круглый стол «Культура сел и малых городов Южного Подмосковья. Проблемы и перспективы». В нем приняли участие заместитель главы городского округа Серпухов Оксана Лебедева, директор Благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси Юлия Сигорская и сенатор Российской Федерации от исполнительного органа власти Ямало-Ненецкого автономного округа Владимир Пушкарев.

Юные жители Серпухова поучаствовали в мастер-классах по академическому вокалу от народного артиста России Владимира Маторина. В Детской художественной школе имени А. А. Бузовкина состоялся пленэр при поддержке педагога высшей квалификационной категории, преподавателя живописи Владимира Кочеткова.

В конце прошел благотворительный концерт, в котором приняли участие творческие коллективы Серпухова, лауреаты фестиваля и солисты молодежной программы.