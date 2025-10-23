Фестиваль православной культуры и традиций малых городов прошел в Серпухове

Фестиваль православной культуры и традиций малых городов «Серебряное ожерелье Софии» прошел в Серпухове 20 октября. Во Дворце культуры «Россия» состоялись мастер-классы и благотворительный концерт.

Как сообщили в региональном Минкультуры, участники посетили экскурсию по историческим местам Серпухова, а также мастер-класс по академическому вокалу от участников программы народного артиста России Владимира Маторина и пленэр под руководством Владимира Кочеткова.

В ходе фестиваля также прошел круглый стол о развитии сел юга Подмосковья. В нем участвовали замглавы Серпухова Оксана Лебедева, директор фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси Юлия Сигорская и другие.

Кульминацией стал концерт творческих коллективов округа.