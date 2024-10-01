Фестиваль «Покровская ярмарка» пройдет в Раменском 6 октября

Ежегодный фестиваль «Покровская ярмарка» пройдет в селе Карпово в Раменском округе 6 октября. Для гостей подготовили масштабную развлекательную программу с мастер-классами и концертами.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, на фестивале выступят известные творческие коллективы. Для гостей подготовят игры и забавы, мастер-классы по живописи, прядению на веретено и многое другое.

Желающие смогут поиграть в настольные игры, пострелять из лука, посетить контактный зоопарк, а также продегустировать местные товары на ярмарке. Та можно будет приобрести молочные продукты, овощи и фрукты, напитки, сувениры, изделия из кожи, керамику и многое другое. На территории будет работать полевая кухня.

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