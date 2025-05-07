Фестиваль поклонников отечественного автопрома прошел в Богородском округе

На площади перед культурно-досуговым центром «Квант» в Электроуглях Богородского городского округа состоялся фестиваль «Тазофест». Мероприятие объединило более 40 истинных ценителей машин Lada.

Участники представили своих железных коней с доработками, тюнингом, ярким дизайном кузова. Для победителей фестиваля подготовили нетривиальные призы — кубки, собранные из запчастей и грамоты. Участники мероприятия получили классные эмоции, пообщались с другими автолюбителями и смогли продемонстрировать свои таланты по сборке автомобиля.

На парковке встретились гости из Старой Купавны, Электроуглей, Балашихи, Москвы, Храпуново, Павловского Посада и Электростали. Организаторы подготовили тематические зоны, где можно было узнать об особенностях ремонта старых авто, задать вопросы участникам и гостям фестиваля.