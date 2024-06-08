Фестиваль «Походной кухни» прошел в лесопарке Мытищ

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

В городском округе Мытищи состоялся уникальный фестиваль «Походной кухни». В лесопарке команды продемонстрировали свои навыки в сборке и разборке палаток на скорость, чистке картошки и приготовлении блюд на природе.

Посетители фестиваля имели возможность попробовать приготовленные блюда и узнать полезные хитрости для походов. Все участники получили заряд бодрости и отличное настроение, а лучшие команды наградили сувенирами.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая выразила уверенность, что подобные фестивали станут традиционными для отдыха с детьми, друзьями и близкими. Праздник завершился звучанием бардовской песни.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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