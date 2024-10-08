Фестиваль подростковых театральных студий пройдет в Чехове 11 октября

На сцене музея-заповедника «Мелихово» выступят два коллектива из Москвы. Театральная студия «Дети райка» представит зрителям антиутопию, основанную на повести Александры Зайцевой, где ребята сыграют подростков, попавших в альтернативную реальность. Вторая постановка — «Давай бояться вместе» от театральной студии Jam session — основана на реальных событиях и затрагивает тему страха потери близких. Она была создана после рассказа участницы студии о своем страхе потери дедушки.

С начала проведения этих театральных мероприятий участие в них приняли более 1,3 тысячи подростков из шести регионов России. Артисты театра фокусируются на остросоциальных вопросах, вовлекая зрителей в процесс игры, что позволяет поделиться эмоционально сложными историями и найти пути их преодоления.

После спектаклей эксперты из Московского педагогического государственного университета проведут открытое обсуждение без оценки представленных работ с участниками и зрителями. Также педагоги театральных коллективов смогут принять участие в презентации книги «Вербатим и подростки», написанной писательницей и актрисой театра Анной Старцевой. Это мероприятие вновь подчёркивает важность искусства театра в воспитании и образовании подрастающего поколения. Возрастные ограничения: 12+.

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