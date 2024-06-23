Фестиваль национальных культур «Подмосковье — территория дружбы» стартовал в Пушкино. Мероприятие проводится в девятый раз по инициативе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе отметила, что гости мероприятия получили возможность не только хорошо провести время и посмотреть выступления творческих коллективов, но и принять участие в различных мастер классах. Кроме того, они смогли узнать много нового о традициях разных народов.

«Важно с детства прививать детям уважение к культурам других народностей, которых в Подмосковье более 170, знакомить с богатой историей нашей большой многонациональной и многоконфессиональной страны», — добавила Швелидзе.

В Центральном парке культуры и отдыха различные творческие коллективы и объединения из разных районов Подмосковья выступают перед зрителями, исполняя народные песни и танцы в традиционной одежде. Специальные стенды в парке демонстрируют предметы национального промысла и быта из разных регионов России, Азербайджана, Армении, Молдавии, Дагестана, Татарстана, Белоруссии и Мордовии.

Посетители праздника принимают участие в различных мастер-классах, включая изготовление венков, кукол, а также обучение вязанию, вышивке, бисероплетению, и росписи национальных костюмов. Кроме того, организаторы предлагают всем желающим отведать плов с бараниной и кашей, а также насладиться холодным и горячим чаем.