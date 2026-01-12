Фестиваль подледной рыбалки прошел в Подольске

В микрорайоне Климовск на реке Петрица состоялся II зимний фестивале по подледной ловле «Мормышка 2026». 15 участников Климовского рыболовного клуба вышли на старт, несмотря на сложные условия: мороз и глубокий снег.

На соревнованиях рыбакам разрешалось использовать одну удочку с одним крючком или мормышкой на ограниченном участке. Основной добычей стал окунь, также в уловах встречалась плотва.

Абсолютным чемпионом турнира стал Андрей Малыхин, чей улов составил 5 килограммов. Второе место занял Александр Волков с результатом 2 кг 540 г, третьим стал Александр Реутов, поймавший 1 кг 640 г окуней.

Общий вес выловленной всеми участниками рыбы превысил 17 килограммов. Победителей наградили кубками и медалями от комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Подольск.

Организаторы планируют провести аналогичные соревнования по подледному лову в феврале и марте. Проведение таких фестивалей в течение года направлено на популяризацию рыболовного спорта и здорового образа жизни.