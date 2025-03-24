Фестиваль по творчеству художника Васи Ложкина прошел в Солнечногорске
Фестиваль «Коты прилетели», посвященный творчеству художника Васи Ложкина, завершился в Центральном сельском доме культуры «Ложки» в Солнечногорске. Одним из центральных событий стал творческий конкурс — свои работы по мотивам картин художника представили более 200 участников.
На сцене чествовали победителей в различных номинациях и возрастных категориях. Лучшие работы были определены профессиональным жюри, в состав которого вошли члены правления Солнечногорского отделения Союза художников Подмосковья.
Самым юным дипломантам всего пять лет. А Гран-при получили самые возрастные участники — студия мокрого валяния проекта «Активное долголетие» под руководством Елены Глазковой. Они создали впечатляющую работу — большого рыжего кота, названного «Все коту Масленица».
«Несколько дней мастерицы валяли своего красавца. Дело происходило на масленичной неделе, и название работы не заставило себя ждать. Кот получился большой, жирненький, с ложкой икры и маслеными блинами», — рассказала руководитель студии мокрого валяния Елена Глазкова.
Все желающие могли ознакомиться с творениями конкурсантов на большой выставке, организованной в доме культуры.
«Участники пропустили через свой взгляд и душу творчество Васи Ложкина. Получились интересные, удивительные работы. Жюри было в полном восторге», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.
Большинство авторов представленных работ — это посетители студий, художественных мастерских и домов детского творчества. Среди них студия детского творчества «Радуга», автономное учреждение «Содружество домов культуры», Дом детского творчества «Буревестник», «Юность» и другие.
В планах у организаторов — сделать фестиваль «Коты прилетели» ежегодным.