Фестиваль по творчеству художника Васи Ложкина прошел в Солнечногорске

Фестиваль «Коты прилетели», посвященный творчеству художника Васи Ложкина, завершился в Центральном сельском доме культуры «Ложки» в Солнечногорске. Одним из центральных событий стал творческий конкурс — свои работы по мотивам картин художника представили более 200 участников.

На сцене чествовали победителей в различных номинациях и возрастных категориях. Лучшие работы были определены профессиональным жюри, в состав которого вошли члены правления Солнечногорского отделения Союза художников Подмосковья.

Самым юным дипломантам всего пять лет. А Гран-при получили самые возрастные участники — студия мокрого валяния проекта «Активное долголетие» под руководством Елены Глазковой. Они создали впечатляющую работу — большого рыжего кота, названного «Все коту Масленица».

«Несколько дней мастерицы валяли своего красавца. Дело происходило на масленичной неделе, и название работы не заставило себя ждать. Кот получился большой, жирненький, с ложкой икры и маслеными блинами», — рассказала руководитель студии мокрого валяния Елена Глазкова.