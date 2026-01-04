Фестиваль по фигурному катанию «Хрустальный лед» прошел в Лобне

Центральный парк культуры и отдыха городского округа Лобня на один день превратился в центр фигурного катания всего Подмосковья. 3 января здесь прошел фестиваль «Хрустальный лед».

Фестиваль стал частью губернаторской программы «Зима в Подмосковье». Лобня приняла второй отборочный этап конкурса, в котором свои таланты демонстрируют непрофессиональные фигуристы. Для многих участников это был первый шанс выйти на большую ледовую сцену.

Особый эмоциональный отклик у публики вызвало выступление местной жительницы — фигуристки Юлии. Свой номер она посвятила героям — бойцам специальной военной операции.

Мастерство участников оценивали Роман Костомаров, Оксана Домнина и Илья Авербух.

После завершения конкурсной части программа продолжилась профессиональным ледовым спектаклем Ильи Авербуха «Зимние сказки Подмосковья».

Трибуны и площадки парка заполнили более четырех тысяч человек. На главной площади парка был установлен мультимедийный экран, на который транслировались выступления в режиме реального времени.