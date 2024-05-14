Фестиваль по авиамоделированию прошел в Красногорске | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 10:17 Фестиваль по авиамоделированию прошел в Красногорске Телеканал «360»

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Фестиваль по детскому авиамоделированию собрал в Красногорске шесть детских клубов. Участники приехали из Москвы, Дедовска, Павловской Слободы и Истры.

Любовь к небу и интерес к авиации объединил на фестивале в Красногорске ребят в возрасте от семи до 16 лет. Мероприятие приурочили к 79 годовщине Победы.

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«У нас такой ритуал, что все летчики или пилоты должны быть одеты в форму тех годов, когда был построен самолет. Поэтому у нас и руководители, и наши ученики, которые ездят на чемпионаты России, всегда одевают форму», — рассказал руководитель объединения «Копиист» Сергей Семенов.

Начинают ребята с миниатюрных моделей ракет, высота полета которых не превышает 30 метров. Затем юные авиаторы шаг за шагом постигают сложную науку: учатся пилотировать, конструировать и рисовать чертежи. Опытные авиамоделисты передают свои знания мальчишкам и девчонкам и надеются, что с каждым годом количество ребят, желающих покорить небесные вершины, будет только расти.

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