Фестиваль по адаптивному спорту прошел в Наро-Фоминске

В спортивном зале КСК «Нара» в Наро-Фоминске состоялся межрегиональный фестиваль по адаптивному спорту. В соревнованиях приняли участие команды из нескольких регионов России, а также представители Абхазии и Белоруссии.

Фестиваль по адаптивному спорту в КСК «Нара» вновь собрал участников из разных городов и регионов. Соревнования прошли в Наро-Фоминске уже в четвертый раз и стали одной из крупнейших площадок для общения спортсменов, выступающих в адаптивных дисциплинах.

В этом году на спортивную площадку вышли команды из Наро-Фоминска, Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленской области, Можайска, Сергиева Посада, Луганска, Республики Абхазия, Республики Белоруссия и других территорий. В юбилейный для города год фестиваль объединил десятки участников, которые продемонстрировали спортивное мастерство, настойчивость и стремление к новым достижениям.

Программа включала несколько дисциплин. Спортсмены соревновались в бочча, где важны точность и умение просчитывать тактику. Также прошли состязания по жульбаку, кульбутто, корнхоллу и спортивному дартсу. Каждая дисциплина требовала концентрации, выдержки и уверенности в своих силах.

Особое внимание организаторы уделили созданию атмосферы общения и взаимной поддержки. Для многих участников фестиваль стал не только спортивным событием, но и возможностью встретиться с друзьями и единомышленниками.

«Мы приезжаем в Наро-Фоминск уже четвертый год подряд. Для нас этот фестиваль давно стал встречей большой и дружной семьи», — рассказали представители Луганской региональной организации Всероссийского общества инвалидов.

По словам участников, такие соревнования помогают расширять круг общения, обмениваться опытом и показывают, что возможности человека определяются не ограничениями, а стремлением двигаться вперед.