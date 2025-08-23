Фестиваль «Пильняковские чтения» пройдет в Ногинске 24 августа

Фестиваль «Пильняковские чтения» уже не первый год проходит в Глуховском парке в Ногинске, каждый раз удивляя участников и гостей новыми и необычными арт-зонами, мастерскими и неожиданными открытиями. Самое интересное и уникальное — это передвижной музей, подготовленный Центром поддержки социальных и общественных инициатив.

Посетители смогут познакомиться с самими первыми изданиями Бориса Пильняка, узнать его биографию, а также оценку его работ другими известными писателями.

В этом году организаторы вновь подготовили разнообразные интерактивные площадки. Гости смогут погрузиться в историю украшений и кружевоплетения. Познакомиться с винтажным рукоделием и даже самостоятельно изготовить в мастерской «Винтажное рукоделие» оригинальную вещицу, которая станет верным помощником для чтения книг до конца.

«Музей под открытым небом» представит редкие издания Пильняка, найденные даже за границей. Также самым любознательным предложат пройти захватывающий квест. Те, кто смогут расшифровать загадки и определить название произведений автора, получат призы от магазина сувениров «Привет из Ногинска».

В этом году решили присоединиться хранители традиций из Электростали, Коломны и Павловского Посада, чтобы вместе оживить страницы нашей общей истории. Организаторы подготовили более 30 интерактивных площадок.

Данный масштабный проект был запущен в 2021 год и за то время успел приобрести верных друзей, поклонников и почитателей. Первый фестиваль собрал более тысячи человек: не только жителей Богородского округа, но и гостей из разных городов Подмосковья.

24 августа в 11:00 приходите всей семьей в Глуховский парк, чтобы вместе провести время с пользой и удовольствием!