Фестиваль песни «Две звезды» прошел в школе № 9 в Чехове

В школе № 9 в Чехове состоялся необычный концерт «Две звезды». Главной особенностью конкурса стало выступление дуэтов, состоящих из учителя и ученика.

Концерт такого формата прошел в школе впервые. Его цель — помочь раскрыть творческие способности детей и дать возможность проявить себя на сцене. Заместитель директора по воспитательной работе Наталья Баулина отметила, что подобные конкурсы помогают раскрыться, показать свой талант и уверенно выступить перед большой аудиторией.

Участники концерта самостоятельно выбирали композиции для исполнения и приглашали наставников из числа учителей. Зрители наслаждались разнообразием номеров: от современных хитов до песен прошлых лет. Яркие костюмы, оригинальные образы и зажигательные танцы создали атмосферу настоящего праздника.