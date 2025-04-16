Фестиваль патриотической песни прошел в Наро-Фоминске

Фестиваль патриотической песни «Я помню! Я горжусь!» впервые организовали в Наро-Фоминском городском округе. В Центральный дворец культуры «Звезда» приехали ученики и хоровые коллективы из 17 школ.

Участники открыли мероприятие исполнением гимна России. После этого на сцене зазвучали голоса юных артистов, через творчество передающих важнейшие страницы истории страны. Ребята читали стихотворения и пели песни.

Фестиваль объединил три тематические номинации: Вставай, страна огромная!», «И вновь продолжается бой!», «С чего начинается Родина».

Мероприятие стало значимым событием в культурной жизни округа.

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