Фестиваль патриотической песни прошел в Котельниках
Более 300 исполнителей приняли участие в фестивале патриотической песни «Майский вечер» в Котельниках. Мероприятие прошло на сцене Дома культуры «Силикат».
На фестивале прозвучали 72 композиции — были как сольные номера, так и коллективные выступления.
«В конкурсе принимают участие абсолютно разные категории — это не только дети и учащиеся наших школ, но и взрослые, в том числе люди пожилого возраста», — уточнил заместитель главы городского округа Котельники Николай Оленев.
Выступления оценивало жюри, в состав которого вошли заслуженная артистка России Елена Кутузова, солистка Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Оксана Корниевская и профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Виктор Забияко.
«Наиболее важный критерий — это понимание содержания песен. Кто доносит содержание в зал, тогда мы ставим более высокие баллы», — добавил Виктор Забияко, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных.
Конкурсантов разделили на пять категорий. Особенно тепло приняли юных исполнителей. Квартет «Светлячки» вокальной студии «Рикки-Тикки» исполнил песню «Прадедушка».
«На фронт он пошел в 17 лет. Служил на белорусском фронте. Получил ранение. Далее он прожил очень долгую жизнь. Ушел из жизни, к сожалению, в 2010-м году. Мы его помним и чтим», — сказала Валентина Дариева.
Для лучших исполнителей подготовили награды ручной работы — журавликов, изготовленных в мастерской «Резьба по дереву». Победитель фестиваля выступит на главной площади городского округа во время празднования Дня Победы.