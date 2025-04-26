Фестиваль патриотической песни прошел в Котельниках

Более 300 исполнителей приняли участие в фестивале патриотической песни «Майский вечер» в Котельниках. Мероприятие прошло на сцене Дома культуры «Силикат».

На фестивале прозвучали 72 композиции — были как сольные номера, так и коллективные выступления.

«В конкурсе принимают участие абсолютно разные категории — это не только дети и учащиеся наших школ, но и взрослые, в том числе люди пожилого возраста», — уточнил заместитель главы городского округа Котельники Николай Оленев.

Выступления оценивало жюри, в состав которого вошли заслуженная артистка России Елена Кутузова, солистка Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Оксана Корниевская и профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Виктор Забияко.

«Наиболее важный критерий — это понимание содержания песен. Кто доносит содержание в зал, тогда мы ставим более высокие баллы», — добавил Виктор Забияко, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных.