Фестиваль патриотической песни пройдет в Электрогорске

В Подмосковье пройдет X открытый форум-фестиваль военно-патриотической песни «Я помню! Я горжусь». Мероприятие посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Организаторами фестиваля выступят «Мособлпожспас», Российский союз спасателей, Всероссийское добровольное пожарное общество, МЧС России по Московской области, а также администрация Павлово-Посадского городского округа.

Мероприятие будет состоять из двух туров и объединит представителей разных профессий и поколений. Участники увидят выступления кинологических расчетов, побывают на скалодроме, попробуют блюда походной кухни, а также услышат песни о победе. В апреле в Электрогорске пройдет гала-концерт.

Принять участие в фестивале приглашают всех желающих. Подробнее о мероприятии можно узнать на странице «Мособлпожспаса».