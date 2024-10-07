Фестиваль «Парки. Осень. Заряжай!» прошел на двух площадках в Чехове

В городском округе Чехов прошел яркий и насыщенный фестиваль «Парки. Осень. Заряжай!», который стал настоящим праздником для жителей. Мероприятие развернулось на двух площадках: в городском парке культуры и отдыха и в парке «Дубки» села Троицкое, предложив разнообразные культурные и развлекательные программы.

Городской парк приветствовал посетителей анимационной программой «Краски осеннего бала». Молодые участники активно включались в творческие конкурсы, создавая яркие осенние пейзажи на асфальте с помощью цветных мелков. Завершением дня стал праздничный концерт «Осень зажигай!», где выступили солисты МБУ «Культурно-творческая дирекция», подарив зрителям заряд энергии и хорошего настроения.

Параллельно в парке «Дубки» села Троицкое развернулась насыщенная культурно-познавательная программа. Центральным событием здесь стала фотосушка «История педагогики Руси и современной России», которая позволила зрителям проследить эволюцию системы образования в стране. Также гостей порадовала концертная программа «Симфония осени», создавшая атмосферу гармонии и вдохновения.

Особое внимание привлекли творческие мастер-классы «Арт-парк» и «Осенняя сказка», где все желающие смогли создать свои уникальные авторские работы. Завершился фестиваль зажигательной дискотекой «Осенние движения», объединившей всех участников в ритме танца.

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