Фестиваль «Парки. Осень. Заряжай» пройдет в Пушкино 4 октября

Парки округа распахнут свои двери для всех, кто хочет окунуться в атмосферу творчества и музыки. Округ приглашает жителей и гостей на масштабный осенний фестиваль «Парки. Осень. Заряжай!».

Гостей ждут творческие мастер-классы, поэтические чтения, музыкальные выступления и танцевальные программы. Мероприятия одновременно развернутся в парках Пушкино и Ивантеевки, предлагая посетителям разнообразную программу на любой вкус. В Центральном парке культуры и отдыха, расположенном по адресу: улица Некрасова, 3А, программа начнется в 13:00 и будет посвящена миру поэзии и искусства.

«Центральным элементом этого дня станет празднование, посвященное бессмертному творчеству великого русского поэта Сергея Есенина. Посетители смогут погрузиться в мир есенинской лирики, посетив лекторий „Жизнь Есенина“, где узнают факты из биографии поэта и раскроют для себя новые грани его творчества», — сообщили организаторы фестиваля.

На центральной площадке каждый сможет создать свою уникальную «Поэтическую открытку», вдохновленную стихами Есенина. В течение всего дня для посетителей будут работать творческие зоны, где каждый сможет проявить свои таланты. В зоне «Осенняя почта» можно будет отправить авторскую открытку своим друзьям и близким, а в тематической фотозоне «Моя Осень» сделать памятные снимки на фоне осенних декораций.

Завершит праздничную программу выступление хорового ансамбля «Казанка». В это же время, в парке на Студенческом проезде, 12, соберутся жители Ивантеевки. Как уточнили организаторы, фестиваль на этой площадке также начнется в 13:00. В программе запланированы разнообразные мастер-классы, такие как «Краски осени», «Веселый кактус» и «Осенний букет», которые пройдут в арт-беседке и на центральной площадке. Для любителей фотографии будет работать тематическая фотозона с осенними декорациями. Вход на все мероприятия фестиваля свободный.