Фестиваль спортивных семей прошел в Можайске

Соревнования «Папа, мама, я» состоялись в городском округе. В них участвовали 10 спортивных семей Можайска.

Организовали фестиваль координационный совет профсоюзов округа и отдел физической культуры и спорта администрации муниципалитета. Участники представляли профсоюзные объединения из сфер здравоохранения, культуры и спорта.

Активным семьям нужно было пройти разнообразные испытания. Они бежали эстафеты, прыгали в мешках, преодолевали тоннели и участвовали в «веселых стратах». Болельщики дружно поддерживали соревнующихся.

Победителем фестиваля по сумме всех этапов стала семья Алленовых, второй результат показали Витязевы, тройку призеров замкнула команда Левочкиных.

«Конечно, некоторые конкурсы были непростые, но мы успешно с ними справились. Очень надеюсь, что в следующем году фестиваль снова повторится», — поделился один из участников Александр Пикалев.

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