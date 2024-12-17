Фестиваль памяти композитора Георгия Свиридова открылся в Балашихе

В Детской школе искусств № 1 в Балашихе стартовал XXIV всероссийский открытый фестиваль-конкурс «И в сердце светит Русь…», посвященный памяти выдающегося композитора Георгия Васильевича Свиридова. В этом году мероприятие собрало рекордное количество участников — более 250 музыкантов из Москвы, Владимирской и Тульской областей, Республики Адыгея и 27 городов Подмосковья.

Фестиваль традиционно объединяет талантливых исполнителей со всей страны. Участники соревнуются в номинациях для солистов-инструменталистов, инструментальных ансамблей, вокалистов и хоровых коллективов.

Жюри конкурса сформировано из ведущих российских композиторов и педагогов лучших музыкальных учебных заведений страны. Их высокая профессиональная оценка станет важным этапом в творческом развитии конкурсантов.

Город Балашиха представляют воспитанники пяти школ искусств, которые ежегодно демонстрируют высокий уровень мастерства и подготовки.

Фестиваль «И в сердце светит Русь…» не только сохраняет память о великом композиторе, но и способствует развитию музыкального искусства, вдохновляя новое поколение исполнителей на творческие достижения.