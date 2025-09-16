Фестиваль «Осенние лапки» прошел в Подольске

На фестивале «Осенние лапки» четыре пушистых друга обрели свой дом. В парке имени Виктора Талалихина 15 активистов представили на выставке своих подопечных.

Три волонтера привезли шесть очаровательных котиков, а еще 12 участников — 17 собак разных пород и возрастов.

В ходе благотворительного фестиваля в новые дома отправились щенок, взрослая собака, кот и четырехмесячный котенок.

«Нет ничего дороже для нас, чем видеть, как наши подопечные находят свой дом, где их будут окружать любовью, заботой и теплом. Каждый пристроенный питомец — это наша победа», — сказала организатор фестиваля Юлия Ганюченко.

Для тех, кто не смог посетить мероприятие, но ищет своего питомца — есть специальная страница. Там размещена информация о животных, которым еще предстоит найти свой дом и контакты кураторов, готовых рассказать подробнее о каждом пушистом друге.