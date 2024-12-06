Муниципальный патриотический конкурс провели в городском округе впервые. Его участниками стали 330 детей из 24 учреждений образования.

Отряды и активисты, участвующие во всероссийском проекте «Орлята России», соревновались в пяти номинациях. Этот масштабный проект по воспитанию активных граждан России объединяет миллионы учащихся начальной школы, их родителей и педагогов.

В завершении фестиваля состоялся большой гала-концерт. На нем выступили с лучшим номерами более 70 победителей и призеров конкурса. На церемонии награждения в школе № 34 им вручили призы и почетные грамоты.

Организаторы намерены проводить такой фестиваль, способствующий творческому развитию подрастающего поколения, ежегодно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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