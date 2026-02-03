Фестиваль оркестров русских народных инструментов пройдет в Ступине

В Ступине с 27 февраля по 1 марта пройдет пятый открытый фестиваль «Ступино Фолк Фест». Событие приурочат к 50-летию местного оркестра русских народных инструментов «Мелодии России».

Фестиваль соберет на сцене Дворца культуры профессиональные коллективы и талантливых исполнителей со всей страны. В программе прозвучит как классическая музыка, так и современные композиции. Гости услышат известные, проверенные временем произведения, а также новые работы молодых российских авторов.

В фестивале примет участие Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Его мужской хор считают одним из лучших в мире. Также в Ступино приедет Государственный русский народный хор имени М. Е. Пятницкого.

Идея организовать праздник народной музыки принадлежит художественному руководителю оркестра «Мелодии России», заслуженному артисту Московской области Алексею Сысоеву.

Подробнее о программе фестиваля можно узнать на официальном сайте. Там же доступны билеты.