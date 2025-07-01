Фестиваль огурца пройдет в Луховицах 5 июля

Семейный фестиваль «Луховицкий огурец» пройдет в парке имени Воробьева в Луховицах 5 июля. На нем проведут мастер-классы, концерты, спектакли и многое другое.

Ежегодно фестиваль собирает туристов и аграриев из Подмосковья, Москвы, Рязани, Суздаля и других городов, рассказали в Минкультуры Подмосковья.

Для гостей проведут ярмарку, откроют тематический фудкорт и проведут дегустацию огурцов.

Кроме того, на фестивале состоятся театрализованные представления, концерт, конкурсы, различные мастер-классы и многое другое.

«Традиционные кулинарные мастер-классы фестиваля украсит конкурс мастеров карвинга на самую красивую подачу блюд из местных теплиц и огородов. Для детей подготовлена отдельная вкусно-развлекательная программа», — отметили в министерстве.

Впервые в этом году международный альянс кулинаров приготовит рассольник в казане объемом 170 литров. В завершении праздника его смогут попробовать все желающие.

Вход на фестиваль свободный. Площадки начнут работу в 12:00, а официальное открытие запланировано на 14:00.