Фестиваль новых медиа собрал около 1000 гостей из 10 стран в Солнечногорске

В Солнечногорске открылся третий Фестиваль новых медиа в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». На пяти площадках работают около тысячи участников из 10 стран, в числе которых Германия, Уганда, Венесуэла и Абхазия.

Фестиваль собрал журналистов, блогеров, продюсеров, глав медиакомпаний и представителей цифровых платформ. Спикером первого дня стала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Люди, которые имеют какой-то профессиональный опыт, либо руководители государства, либо общественные деятели становятся не просто доступными, отвечают на те вопросы, которые являются принципиально важными для тех людей. Дальше эти вопросы, эти ответы идут в регионы, идут в города, идут в сообщества», — отметила дипломат.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также ответил на вопросы гостей фестиваля. Говорили об ИИ, его применении и других актуальных темах.