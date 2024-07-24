Фестиваль «Новых медиа» открылся в «Сенеже»

Первый фестиваль для медиатехнологов открылся в «Сенеже». Выпускниками «Мастерской новых медиа» стали уже около тысячи человек из 88 регионов России, а в различных проектах поучаствовали еще пять тысяч талантливых молодых ребят.

«Время летит удивительно быстро. Еще недавно в старом „Сенеже“ стартовала первая мастерская, и сегодня уже почти тысяча выпускников, 88 регионов, девять стран мира. И самое главное — тысячи успешных проектов», — сказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Участники фестиваля «Новые медиа» за несколько дней научатся создавать интересный, цепляющий контент, примерят на себя роли руководителей различных информационных платформ, а также обсудят формирование образа будущего.

На фестивале работают пять тематических площадок, где своим опытом делятся спикеры–профессионалы в различных областях — блогеры-миллионники, известные медиаменеджеры, продюсеры, пресс-секретари.

Почетной гостьей фестиваля стала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она более двух часов отвечала на вопросы молодых медийщиков, а их накопилось много — от политической обстановки в мире до традиционных ценностей и дружбы.

«Это уникальная возможность, которая уже стала традицией последних лет — иметь доступ к прямому разговору между теми, кто начинает свой путь в медиа, кто только оттачивает свое мастерство с теми, кто в этой сфере работает достаточно давно. Это уникальная площадка, я желаю долголетия и эффективной работы», — отметила Захарова.

Программа фестиваля очень насыщенная, каждый сможет почерпнуть для себя нечто важное для удачного старта карьеры в медиа. Вечером участников ждет культурная программа — музыка, теплая компания единомышленников, и, конечно, незабываемые эмоции.

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