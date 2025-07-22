Фестиваль «Ночь в парке» проведут в Чехове повторно 16 августа

В 85 парках Московской области 19 июля прошел ежегодный фестиваль «Ночь в Парке». В этом году его посетили более 40 тысяч человек.

В Чехове праздничные мероприятия были запланированы на двух локациях округа. В городском парке культуры и отдыха прошли массовые гуляния. Для гостей подготовили тематические локации, концертную программу, фаер-шоу и световое представление.

А в парке «Дубки», который расположен в селе Троицкое, в связи с ухудшением погодных условий в минувшие выходные фестиваль так и не провели.

Дирекция парков муниципального округа Чехов сообщила о переносе областного фестиваля «Ночь в Парке» на 16 августа. Таким образом, у жителей и гостей Чехова появляется уникальная возможность еще раз окунуться в атмосферу праздника. Программу мероприятия организаторы сообщат ближе к дате проведения.

Массовые развлекательные фестивали «Ночь в парке» проходят в рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье».