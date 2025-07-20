Фестиваль «Ночь в парке» прошел в Серпухове

Во Дворце торжеств «Центральный» в Серпухове состоялся общеобластной фестиваль «Ночь в парке». Гости парка имени Олега Степанова услышали живую музыку и стихи, посетили мастер-классы и выставки.

Фестиваль организовали, чтобы познакомить жителей с разными направлениями искусства. На мероприятии в формате открытого микрофона выступили поэты и музыканты из Москвы. Для детей прошел мастер-класс по работе с акварелью под руководством художника и преподавателя изобразительного искусства Кирилла Назарова. Юных жителей Серпухова научили рисовать животных.

Также в рамках фестиваля «Ночь в парке» открыли выставку фотографий председателя Серпуховского центра фотоискусства Юрия Суркова. Автор представил пейзажи и работы из проекта «Открытая книга» — это портреты женщин, которых запечатлели во время размышления над прочитанным.