Фестиваль «Ночь в парке» прошел в Чехове

В парке были организованы 14 тематических локаций с настольными играми, мастер-классами и музыкальными номерами — «Разговоры по душам», «Место силы и самопознания», «Финансы выходят из тени», «Искусство вечерних красок и ароматов», «Серьезные мужские игры», «Литературное кафе», «Время пить чай» и другие. Пройдя все станции, можно было поучаствовать в розыгрыше, главном призом которого стал телевизор.