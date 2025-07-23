Фестиваль «Ночь в парке» прошел в Чехове

Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов

Несмотря на дождь, областное мероприятие посетили сотни жителей Чехова. Организаторы подготовили для гостей насыщенную развлекательную программу.

В парке были организованы 14 тематических локаций с настольными играми, мастер-классами и музыкальными номерами — «Разговоры по душам», «Место силы и самопознания», «Финансы выходят из тени», «Искусство вечерних красок и ароматов», «Серьезные мужские игры», «Литературное кафе», «Время пить чай» и другие. Пройдя все станции, можно было поучаствовать в розыгрыше, главном призом которого стал телевизор.

Гости праздника также участвовали в мастер-классах по психологии, йоге, игре на ханге. На сцене выступили лирический дуэт «Союз Шадровых» и рок-группа «Вираж», песни которой знает наизусть чуть ли не каждый житель Чехова.

Кульминацией мероприятия стали представления от Театра огня и света коллектива «Феникс» и Revolution Show.

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