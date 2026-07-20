Фестиваль «Ночь в парке» прошел в Чехове
Ежегодное мероприятие состоялось 18 июля в городском парке культуры и отдыха Чехова. Там собрались сотни жителей и гостей округа, чтобы получить незабываемые впечатления.
С 17:00 центральный парк Чехова превратился в огромную интерактивную площадку, где каждый мог найти дело по душе. Гости могли посетить психологический тренинг «Разговоры по- душам», мастер-классы по 3D-моделированию и игре на хангах от «Handpan Overtone», «Литературное кафе» от Центральной библиотеки. На малой сцене провели модный показ Дарьи Романовой и выступление барабанщицы Марии Поляковой. Также работали фотозоны.
Для любителей активного отдыха организовали спортивные мастер-классы, игры на природе, гвоздетерапию, тренировку по йоге, пилатесу и зумбе.
Весь вечер со сцены у пруда звучала музыка разных жанров. Для гостей выступили дуэт Flying sound, чемпион России по битбоксу SlaFan и рок-группа «Вираж». Кульминацией стало флайдбордшоу и пиротехническое шоу «Магия воды». В финале разыграли призы, главными из которых стали телевизор и велосипед.