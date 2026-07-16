Фестиваль «Ночь в парке» пройдет в Одинцове 18 июля

С 15:00 до 20:00 на аллее возле детской площадки будет работать ярмарка мастеров с изделиями ручной работы. На сцене с 15:00 до 18:00 пройдет концерт «Музыка летней ночи» с участием Одинцовского духового оркестра «Подмосковные вечера», вокального ансамбля «Кантилена» и танцевальным мастер-классом клуба акробатического рок-н-ролла «Кристалл».

В 18:00 стартует танцевальная тренировка BodyJam, а в 19:05 зрителям покажут спектакль «Артисты и дачники» Одинцовского народного театра. В куполе с 19:00 пройдет йога «Дыхание ночи», а с 20:00 — медитация «Магия внутри тишины» с женским кругом и совместным пением под гитару. С 20:00 до 23:00 состоится экскурсионный поход «Тайны ночного леса». Участники пройдут маршрут протяженностью около трех километров.

Завершится праздник кинопоказом фильма «Сводишь с ума», который пройдет с 22:00 до 23:40 под открытым небом. Для зрителей подготовят пуфики и шезлонги, а также угостят попкорном.