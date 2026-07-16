Фестиваль «Ночь в парке» пройдет в Чехове

Мероприятие состоится 18 июля с 17:00 до 22:00 в городском парке. Жителей и гостей муниципалитета будет ждать насыщенная интерактивная программа с мастер-классами и концертом.

На главной сцене прозвучат рок-хиты от группы «Вираж», включая легенды советского рока. Гостей ждут модный показ и зажигательные ритмы в исполнении барабанщицы. На других локациях парка можно будет поучаствовать в занятиях йогой от Дарьи Романовой и посетить кабинет ароматерапии, а также попробовать себя в мастер-классах по игре на хангах.

Сразу после старта гостям предложат найти карту, чтобы пройти интерактивный квест. В 21:00 начнется розыгрыш призов, среди которых будут телевизор, велосипед и другие подарки.

Главной изюминкой вечера станет флайборд-шоу на воде — гости смогут увидеть перформанс над прудом от райдера мирового уровня. Вход на мероприятия свободный.