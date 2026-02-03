Фестиваль науки прошел в Солнечногорске

В культурно-досуговом центре «Метролог» состоялся XIII фестиваль «Ритм науки». Масштабное событие объединило порядка полутора тысяч гостей — детей, подростков и взрослых, интересующихся наукой, исследованиями и современными технологиями.

Для посетителей работали свыше 40 интерактивных площадок, где были представлены робототехника, 3D-моделирование, интеллектуальные игры, научные опыты и экспериментальные зоны. Их вели ученые, инженеры, программисты, изобретатели, сотрудники вузов и научных институтов, авторы научных книг, а также дети, которые в доступной форме делились знаниями и объясняли сложные темы простым языком.

Организаторы подчеркнули, что ключевая задача фестиваля — показать, что наука может быть захватывающей и веселой. Именно поэтому программа лекций отличалась нестандартным подходом и необычными названиями: «Чему могут научить драконы, или как смотреть глазами биолога», «Зачем спят ежики», «Как ходят кошки и собаки».

«Фестиваль призван влюбить в науку, показать, какой необычный мир нас окружает и что его хочется исследовать, рассмотреть, познать. Он обогащает знаниями, встречами, общением с единомышленниками. Важно, что живым интересном проникаются дети, за которыми — наше будущее», — отметила заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Большой интерес у гостей вызвали и тематические «станции». Участникам предлагали изучить законы равновесия и оптические иллюзии, собрать анатомическую модель животного, запрограммировать робота, разобраться в принципах аэродинамики и парашютов и принять участие в многочисленных мастер-классах.

«У нас заполнены все пространства: люди хорошо проводят время, заводят полезные знакомства, узнают о педагогах и заряжаются идеями, чем можно заниматься с детьми в течение года до следующего фестиваля — это пособия, игры, эксперименты, исследования. К нам приезжают гости из разных городов России. В этом году у нас есть ведущие из Обнинска и Ярославля», — сказала организатор фестиваля «Ритм науки», педагог ДДТ «Ритм» Ольга Оводова.

Среди гостей и руководителей станции были изобретатель, лауреат и победитель всероссийских и международных конкурсов Владимир Красноухов, автор головоломок Ирина Новичкова, преподаватель Ярославского университета Антонина Лукьянова, автор канала «Андрей Кубик» Андрей Пучинин и другие представители научного и образовательного сообщества.