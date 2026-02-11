Фестиваль науки и технологий пройдет в Дубне 15 февраля

Университет «Дубна» 15 февраля примет Фестиваль науки и технологий. Организаторы хотят показать школьникам и их родителям возможности и потенциал вуза, его кадровый состав и направления обучения.

На сцене гости увидят настоящие чудеса с жидким азотом и другие опыты. А во время мастер-классов всех желающих научат рисовать в технике эбру, при которой краска плавает на поверхности воды и позволяет создавать необычные узоры.

«В этом нам помогут ведущие ученые и специалисты Объединенного института ядерных исследований, преподаватели и студенты университета „Дубна“», — отметил он.

Директор абитуриент-центра Ильнар Юсупова обратил внимание на то, как важно популяризировать науку среди молодежи.

Каждый сможет вырастить собственный «химический сад»: с помощью специальных индикаторов бумажные цветы будут менять цвет прямо на глазах. Для любителей осязаемого творчества проведут мастер-класс по созданию слаймов — из безопасных ингредиентов, которые легко повторить дома.

Для тех, кто увлекается темой экологии, подготовили игру «Сортируй как профи». Участникам предложат на скорость разложить мусор по правильным бакам.

Самое зрелищное ждет гостей в лаборатории дизайна. Там включат генератор Ван-де-Граафа — устройство, которое создает яркие электрические разряды.

Вход на мероприятия будет свободным. Фестиваль пройдет с 11:00 до 16:00 по адресу: город Дубна, улица Университетская, дом № 19, корпус 1.

Дополнительная информация доступна по ссылке.