Фестиваль науки и искусства пройдет в усадьбе Боблово в Клину 13 и 14 сентября

Фестиваль науки и искусства «Менделеев» пройдет в усадьбе Боблово в Клину 13 и 14 сентября. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

На фестиваль приедут представители ведущих вузов и научных организаций страны: РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, музей науки ОИЯИ из Дубны, редакция журнала «Мир нефтепродуктов» и другие гости.

Организаторы подготовили разнообразную программу: лекции, экскурсии, квесты, мастер-классы, химические эксперименты, интерактивные занятия. В музыкальной части — концерт пианиста Олега Калагурова «Классика вне времени». Отдельным событием станет выставка ретро-автомобилей, которая откроется в субботу на мемориальной вязовой аллее

С подробностями фестиваля можно ознакомиться на сайте музея-заповедника.