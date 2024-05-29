Фестиваль «Наука с пеленок» пройдет в Долгопрудном 1 июня

Фото: Пресс-служба МФТИ

Московский физико-технический институт проведет фестиваль «Наука с пеленок» в Международный день защиты детей. Ведущие ученые МФТИ в доступной форме расскажут будущим исследователям о новых разработках.

Ребят познакомят с некоторыми научными достижениями, приоткроют тайны большой науки, которая делается на Физтехе. Центральным событием фестиваля станет научный стендап «День защиты детей от лженауки». Ученые развенчают мифы и заблуждения о космосе, искусственном интеллекте, генной инженерии и криптовалютах.

Фото: пресс-служба МФТИ
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Фото: пресс-служба МФТИ
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На фестивале будут представлены разные активности, которые заинтересуют как взрослых, так и детей. В программе дня невероятные эксперименты и демонстрации, создание объектов на 3D-принтерах и многое другое.

Фестиваль «Наука с пеленок» начнется в 13:00 в холле главного корпуса МФТИ в Долгопрудном (Институтский переулок, 9). Для участия нужно заполнить форму регистрации на сайте mipt.ru.

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