Фестиваль национальных традиций прошел в Химках

В библиотеке семейного чтения №1 прошел фестиваль национальных традиций под названием «Единство в многообразии». Для жителей и гостей Химок была подготовлена насыщенная программа, включающая песни и танцы народов России, мастер-классы и разнообразные активности.

Посетители имели возможность попробовать национальные блюда, принять участие в мастер-классах по росписи матрешек и каллиграфии, а также проверить свои знания в тематической викторине. Для детей организовали конкурс рисунков «Мы разные — мы вместе». Любители фотографии могли сделать яркие снимки на фоне специальной фотозоны с традиционными костюмами, головными уборами и другими атрибутами.

Кроме того, гости познакомились с выставкой детских работ, посвящённых дружбе народов, и стали зрителями красочного выступления фольклорного коллектива.

Напомним, что библиотека семейного чтения №1 была открыта в Левобережном районе в 1979 году. Сегодня это современный досуговый центр с комфортным интерьером и техническим оснащением. В библиотеке есть мультимедийные экраны, удобные рабочие места и зоны отдыха. Фонд включает как классическую литературу, так и современные издания по разным тематикам.