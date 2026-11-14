Фестиваль национальных культур прошел в Раменском округе

Свои творческие номера показали на сцене более 150 человек из разных государств. Студенты из ГГУ представили гостям фольклорную композицию, в которой сыграли известных героев русских народных сказок.

«Гжельский университет, как многие вузы страны, он многонациональный. И еще, наверное, с советских времен эта традиция пошла, когда представители разных республик, а теперь уже разных стран приезжают к нам учиться. У нас на сегодня свыше трехсот студентов-иностранцев. Вот поэтому на сцене мы увидим лучшее, что они могут показать о своей стране, о своем народе, о своей культуре», — сказал ректор Гжельского государственного университета Денис Сомов.

Каждый номер был наполнен своим национальным колоритом. Например, Регла из Кубы однажды приехала в Раменский округ и осталась здесь жить. Девушка окончила Гжельский государственный колледж и теперь получает высшее образование. Мечтает стать организатором мероприятий, изучает всю кухню изнутри, поэтому не впервые становится участницей фестиваля. В этот раз она исполнила песню о женском мире.

Студенты наполнили фестиваль разными эмоциями: от зажигательных ритмов до лирических музыкальных произведений. Ярким примером атмосферы единения стал номер в исполнении участников из Китая.

«Песня была про грусть по прошлому, и мы ее пели, дабы развеять эту печаль и, наоборот, чтобы всех порадовать», — сказала участница фестиваля из Китая Ма Сяонань.

Кроме песен и танцев, жителей и гостей Раменского округа познакомили с национальными обрядами. Коллектив из Азербайджана показал церемонию «Ночь хны».

«У нас этот обряд проводится за день либо два до свадьбы. Этот обряд как идет девишник. Ну, это из поколения в поколение у нас передавалось», — рассказала участница фестиваля из Азербайджана Айсель Маммадова.