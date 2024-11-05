Фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы» прошел в Электроуглях

Открытый фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы» прошел в культурно-досуговом центре «Квант» в городе Электроугли Богородского городского округа. Посетители смогли увидеть национальные костюмы, куклы, предметы быта, а также попробовать кулинарные изделия разных национальностей.

Культурно-досуговый центр «Квант» Богородского округа в третий раз провел Открытый фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы». В фойе была организована выставка национальных костюмов, кукол, предметов быта, картин, вязанных изделий, а также было представлено кулинарное мастерство разных национальностей. После небольшой экскурсии гостей фестиваля пригласили на праздничный концерт в рамках фестиваля.

Завершился фестиваль дегустацией национальных блюд, напитков и сладостей. Впервые был организован мастер-класс по приготовлению грузинской «Чурчхелы». Фестиваль объединил участников и дал возможность за один день увидеть многообразие культур и национальностей, проживающих в Богородском округе.

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