Фестиваль национальных костюмов впервые прошел в Балашихе | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 17:04 Фестиваль национальных костюмов впервые прошел в Балашихе Телеканал «360»

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Многожанровый фестиваль «Костюм России» провели в Балашихе. Мероприятие с дефиле в народных нарядах прошло в округе впервые.

Проект приурочили к фестивалю национальных культур «Балашиха — большая семья», который проходит в округе в седьмой раз. На сцене дома культуры выступили местные коллективы и гости из Подольска. Кроме того, во время дефиле «Хожу в русском» 13 семей из Балашихи показали свои коллекции и творческие номера.

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Организаторами фестиваля выступили Общественная палата Балашихи совместно с управлением культуры администрации города.

«Мы хотели показать, что Россия многогранна, ее населяют разные народности, у которых свои собственные неповторимые и оригинальные костюмы. Только в платье женщина может выглядеть женственной и по-настоящему красивой. Отмечу, что нашем фестивале участвует множество детей, которые приобщаются к традициям и обычаям народов России», — сказала председатель Общественной палаты города, руководитель ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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