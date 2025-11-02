Фестиваль национальной кухни прошел в Наро-Фоминске

В Атепцевской школе Наро-Фоминска состоялся фестиваль народной кухни, который уже в четвертый раз собрал любителей кулинарии и культурного разнообразия. Мероприятие приурочили ко Дню народного единства.

В рамках Дня открытых дверей ученики представили кулинарные блюда разных этносов России и Республики Беларусь. На столах можно было увидеть такие традиционные блюда, как бешбармак, эчпочмаки, драники, ватрушки и пельмени.

Организатор фестиваля, Ольга Протопопова, отметила, что идея проведения такого мероприятия родилась в стенах школы и быстро вышла за их пределы, став популярной среди всех округов. Участники не только готовили вкусные блюда, но и проводили интерактивные занятия, развивающие творческие и спортивные навыки.

Фестиваль стал ярким примером того, как можно объединять людей через культуру и традиции, а также способствовать развитию интереса к многообразию народов страны.