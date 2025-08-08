Фестиваль настольных игр прошел в Серпухове

На площади у Дворца молодежи в Протвине прошел праздник для любителей настольных игр. Фестиваль, организованный аниматорами из трудовых бригад Центра молодежных инициатив и волонтерами городского штаба, привлек множество гостей — от самых маленьких до взрослых и опытных игроков.
Площадка перед Дворцом молодежи превратилась в оживленное пространство. Для гостей фестиваля были подготовлены семь разнообразных локаций, каждая из которых предлагала игры разных жанров и направлений. Любители логических задач могли испытать свои силы в интеллектуальных головоломках, а те, кто предпочитает активный отдых, играли в бадминтон. Не остались в стороне и поклонники классики — для них были организованы «крестики-нолики» в необычном исполнении.
«Фестиваль является частью волонтерского проекта „Лето с пользой“», — рассказала специалист Центра молодежных инициатив Ульяна Подшивалова.
Мероприятие продолжалось с 17:00 до 19:00.
Комлесхоз Подмосковья обновил состав общественного совета
В Москве за взятку арестовали сотрудника секретного подразделения МВД
Мишустин освободил Андрея Соколова от должности замгендиректора ТАСС
ЦСКА и «Ак Барс» сыграют в финале международного Кубка Овечкина в Подмосковье
Срывает злость. В Госдуме объяснили причины атаки БПЛА на Сочи в разгар сезона
В Совбезе ООН анонсировали экстренное заседание по Газе
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте