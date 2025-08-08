Фестиваль настольных игр прошел в Серпухове

На площади у Дворца молодежи в Протвине прошел праздник для любителей настольных игр. Фестиваль, организованный аниматорами из трудовых бригад Центра молодежных инициатив и волонтерами городского штаба, привлек множество гостей — от самых маленьких до взрослых и опытных игроков.

Площадка перед Дворцом молодежи превратилась в оживленное пространство. Для гостей фестиваля были подготовлены семь разнообразных локаций, каждая из которых предлагала игры разных жанров и направлений. Любители логических задач могли испытать свои силы в интеллектуальных головоломках, а те, кто предпочитает активный отдых, играли в бадминтон. Не остались в стороне и поклонники классики — для них были организованы «крестики-нолики» в необычном исполнении.

«Фестиваль является частью волонтерского проекта „Лето с пользой“», — рассказала специалист Центра молодежных инициатив Ульяна Подшивалова.

Мероприятие продолжалось с 17:00 до 19:00.