Фестиваль настольного тенниса пройдет в Химках 22 ноября

Программа включает спортивные активности для детей и взрослых, мастер-классы от профессиональных спортсменов, показательные матчи и разборы техники, фото и автографы с игроками, викторину с призами и сюрпризами. Попробовать себя в настольном теннисе сможет каждый желающий, независимо от уровня подготовки,

Мастер-классы со спортсменами начнутся в 12:00 и 15:30, после их завершения состоятся автограф-сессии. В 16:30 стартует турнир для всех желающих. Для юных гостей фестиваля подготовили мастер-классы по бисероплетению, айрис-фолдингу, росписи шопера и гипса, арт-пластилину, соленой акварели.

Большой фестиваль настольного тенниса состоится 22 ноября с 11:00 до 21:30 на фуд-корте «Вкусный бульвар» торгового центра «МЕГА Химки» по адресу: микрорайон ИКЕА, корпус 2. Вход на мероприятие будет бесплатным.