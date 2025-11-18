Фестиваль «Наследники Победы» прошел в Солнечногорске

В Усадьбе Татищева в Солнечногорске состоялся фестиваль «Наследники Победы». Организацией занималось Российское военно-историческое общество, а активную поддержку оказали волонтеры из молодежного центра «Подсолнух», а также юнармейцы и участники военно-патриотического клуба «Единство».

Свыше ста человек окунулись в атмосферу прошлого, участвуя в разнообразных мероприятиях. Они слушали увлекательные исторические лекции, наслаждались мелодиями военного оркестра, оттачивали навыки на мастер-классах и соревновались в конкурсах. Особенно востребованными оказались мастер-класс и лекция по каллиграфии, творческие мастерские «Секреты матрешек» и «Мотивы русских сказок».

Гости приняли участие в региональной акции «Письмо солдату» и познакомились с интерактивными площадками от движения «Юнармия». Там можно было попробовать себя в сборке-разборке автомата Калашникова, посетить передвижную выставку, посвященную Великой Отечественной войне, и узнать о работе группы спецназначения «Сапсан» от поисковых отрядов Подмосковья.

«Такие мероприятия помогают молодым людям глубже понимать историю нашей страны, воспитывают патриотизм и уважение к подвигам предков. Огромную благодарность выражаем волонтерам и активистам, чье участие сделало этот праздник таким ярким и значимым», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Для самых усердных участников Российское военно-историческое общество приготовило особое задание, по итогам которого были вручены ценные подарки — книги из серии «Рассказы о русской истории».