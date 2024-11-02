Фестиваль народов России прошел в Красногорске

В школе № 2 состоялся традиционный фестиваль «Наш дом — Россия», приуроченный ко Дню народного единства. Школьники с пятого по десятый классы участвовали в жеребьёвке, которая определяла, какую народность им предстоит представить.

Участники погрузились в культуру и традиции различных народов России, а также познакомились с их танцами, песнями и кухней.

Заместитель директора школы Елена Харченко отметила, что работа над фестивалем велась везде: на переменах, после уроков и даже во время школьных мероприятий. Ребята представляли разнообразные номера. Фестиваль стал не только праздником творчества, но и возможностью лучше понять многообразие культур нашей страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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