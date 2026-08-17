Фестиваль народов мира прошел в центральном парке Наро-Фоминска

15 августа в Центральном парке имени В. В. Воровского в Наро-Фоминске состоялся фестиваль «Парк народов мира» — масштабный областной проект, превращающий обычную прогулку в путешествие по культурам разных народов. Мероприятие, приуроченное к 100-летию города, объединило учреждения культуры всего округа и собрало множество жителей и гостей муниципалитета.

Атмосферу праздника создавали народные костюмы, кокошники, балалайки, косоворотки и тематические фотозоны, в том числе «У Лукоморья». Заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова отметила, что праздник получился теплым и насыщенным благодаря единству учреждений культуры всего муниципалитета. Для гостей выступили творческие коллективы с хороводами, песнями и танцами, прошли мастер-классы, игры и конкурсы для всех желающих.

Любители истории посетили лекцию Наро-Фоминского музея о родном крае, где узнали интересные факты и необычные истории. Фестиваль стал ярким событием в череде мероприятий, посвященных 100-летию Наро-Фоминска, которое празднуется в этом году.

Анонсы будущих событий в Центральном парке публикуются в социальных сетях учреждения. Лето в Подмосковье продолжается.