Фестиваль народных промыслов прошел в Шатуре

В селе Кривандино завершился фестиваль «Край Мещерский — край богатый». Это яркое событие дало гостям возможность окунуться в атмосферу народных традиций и ремесел.

Свою продукцию на фестивале представили мастера и ремесленники из 11 регионов России. Все изделия, игрушки, платья, посуда и украшения — товар штучный, потому что сделан своими руками. Например, София Андриянова из Ногинска вот уже более 10 лет делает дизайнерские валенки — с меховыми помпонами, стразами и даже крыльями. Разъезжается стильная и самобытная обувь по всему миру.

Гастрономические ряды предлагали посетителям домашние яства и напитки по старинным рецептам. Гости фестиваля смогли продегустировать фермерскую продукцию: мед, квас, сыры и колбасы. Все — экологически чистое и сделано с любовью.

Традиция ярмарочных гуляний в селе Кривандино насчитывает более века. После длительного перерыва культурное наследие получило новую жизнь — уже девятый год подряд фестиваль объединяет мастеров со всей России.