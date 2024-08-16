Фестиваль народных промыслов пройдет в Шатуре 17 августа

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Фестиваль народных промыслов и ремесел «Край Мещерский — край богатый» пройдет в селе Кривандино в Шатуре 17 августа. На нем проведут тематические мастер-классы и ярмарки.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, фестиваль состоится в седьмой раз. Он направлен на возрождение народных традиций и их популяризацию, а также на продвижение ручного труда.

«Организаторы стремятся привлечь внимание к сохранению и развитию традиционной народной культуры и приобщить подрастающее поколение к ее истокам», — отметили в ведомстве.

Свои работы на фестивале представят около 150 мастеров из разных регионов страны. Гости узнают о народных промыслах и предметах декоративно-прикладного искусства, поучаствуют в мастер-классах по плетению из бумажной лозы и работе с глиной.

Узнать подробнее о мероприятии можно по ссылке.

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